Главный уральский конструктор предложил создать собственное производство электронных компонентов

Достаточно одной хорошей фабрики, чтобы обеспечить электронной компонентой всю Россию. Фото: Алексей Кунилов

Председатель совета главных конструкторов Свердловской области Леонид Шалимов заявил о необходимости наладить в России производство электронных компонентов. Он назвал эту инициативу одной из ключевых задач в условиях санкций.

По словам эксперта, практически ни один прибор не выходит сегодня без элементной базы: ни погрузчики, ни машины, ни сварочные станции. Для обеспечения электронной компонентой всей России хватит одной фабрики, передает департамент информполитики Свердловской области.

"Сегодня любят говорить "умное" всё. Оно не умное, оно нормально оснащено цифровой техникой, которая принимает решение чисто по логике. Достаточно одной хорошей фабрики, для того чтобы обеспечить электронной компонентой всю Россию, всех потребителей.

Мы можем все. На примере своей многолетней деятельности могу сказать, что не было ни одного предмета, чтобы мы не сделали. Ни одного. Допустим, не было элементной базы для ракет, она появилась. Сегодня в баллистических ракетах, в том числе, на Союзе-2, ни одного зарубежного элемента. Нужно только начать", — заявил Леонид Шалимов.

Главный конструктор отметил, что данную задачу необходимо решать в масштабе государства. "Свердловская область является самой продвинутой в части промышленности и в части электронной составляющей. Я думаю, она здесь должна выступить закоперщиком в части создания группы для решения проблем с электронной компонентой, здесь надо выступать на переднем плане", — добавил он.

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