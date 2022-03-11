1900 обращений от предпринимателей: Елена Артюх подвела итоги 2021 года

Информацию о деятельности уполномоченного и способах обращения за защитой можно получить на официальном сайте и в соцсети. Фото: Алексей Кунилов

В полной версии завтрашнего номера "Областной газеты" будет опубликован ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх за 2021 год.

В отчёте представлено 3 раздела:

№ 1 — результаты деятельности уполномоченного по решению законных задач;

№ 2 — взаимодействие при реализации основных задач и полномочий. Оказание содействия уполномоченному в правозащитной деятельности;

№ 3 — оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Свердловской области. Предложения по улучшению их правового положения;

Как говорится в документе, в прошлом году бизнес-омбудсменом и её помощниками было обработано 1898 обращений, что на 586 меньше, чем в 2020 году (в 2019 году — 908 обращений). Она также сообщила о тематике жалоб и иных заявок. Полный список, который будет представлен в газете, публикуем ниже:

Фото: выдержка из доклада

Добавим, ранее доклад был представлен главе региона Евгению Куйвашеву.

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