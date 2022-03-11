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11 марта 2022, 16:04

Госдума приняла закон о правилах онлайн-голосования

  Юлия Пастух
Система дистанционного электронного голосования

Решение о проведении электронного голосования на федеральных выборах и референдумах будет принимать ЦИК. Фото: Валентин Тетерин

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования.

Документ закрепляет проведение электронного голосования с помощью системы ГАС "Выборы" и других информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требованиям Центризбиркома. Решение о проведении электронного голосования на федеральных выборах и референдумах будет принимать ЦИК, передаёт РИА Новости.

Также вносится ряд изменений в избирательное законодательство в целом. В частности, лица с погашенной или снятой судимостью за экстремистские преступления не смогут избираться ещё в течение пяти лет после её погашения.

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Областная газета Свердловской области

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