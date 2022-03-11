У Евгения Куйвашева появилась страница "ВКонтакте"

У губернатора уже 2 651 подписчик (количество постоянно увеличивается). Фото: страница в соцсети

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев зарегистрировался в социальной сети "ВКонтакте". Ранее в качестве инструмента обратной связи со свердловчанами он использовал Instagram, где и появилась данная информация.

"С сегодняшнего дня я перехожу в соцсеть "ВКонтакте". Как и в этом инстаграме, буду публиковать там своё мнение о событиях и важную информацию о жизни Свердловской области. Кто хочет оставаться на связи — подписывайтесь прямо сейчас", — заявил глава региона.

В описании профиля он прикрепил ссылку на новую страницу "ВК". На ней уже 2 651 подписчик (количество постоянно увеличивается), два снимка и один пост.

"Здравствуйте. Я губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Это моя новая официальная личная страница. Здесь я буду писать своё мнение о важных событиях и новостях нашего региона", — говорится в сообщении.