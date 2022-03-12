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Общество
12 марта 2022, 11:30

Свердловское УФСБ предупредило об активизации зарубежных распространителей фейков

Телефон в руке

Для распространения фейков злоумышленники активно используют массовые рассылки электронных сообщений и телефонные звонки. Фото: Галина Соловьёва

На Урале фиксируют увеличение случаев массовых рассылок о ложных террористических угрозах. В УФСБ России по Свердловской области и по ЦВО призывают не поддаваться на провокации иностранных спецслужб и осторожно общаться по телефону с представителями различных структур.

В ведомствах отмечают, что для распространения фейков злоумышленники активно используют массовые рассылки электронных сообщений и телефонные звонки. Чаще всего иностранная сторона использует "телефон горячей линии для родственников российских солдат и офицеров" и новостные каналы в мессенджерах и соцсетях. Их основное предназначение — сбор информации о российских военных от их родственников.

В Свердловском УФСБ и в УФСБ по ЦВО отмечают, что тиражируемые таким образом сведения являются недостоверными.

"В связи с обострением военно-политической обстановки на Украине и участием ВС РФ в специальной военной операции органами безопасности от многочисленных зарубежных источников (абонентские номера, сервисы электронной почты, IP-телефония) фиксируется значительное увеличение количества фактов распространения ложных угроз о совершении диверсионно-террористических актов. Обращаем внимание жителей и гостей Свердловской области на то, что противоправная деятельность организаторов и исполнителей сообщений с ложными террористическими угрозами осуществляется при координации иностранных спецслужб, прежде всего украинских, и нацелена на дестабилизацию социально-политической обстановки в нашей стране", — говорится в сообщении ведомств.

Сюжет

Антифейк
Сегодня огромный объём непроверенной информации распространяется через соцсети и телеграм-каналы. Фейк-ньюз зачастую сбивают пользователей с толку и не позволяют отличить правду от откровенной дезинформации.

Областная газета Свердловской области

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