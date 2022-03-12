Президент Ассоциации товароведов-менеджеров Екатеринбурга заявила об отсутствии дефицита продуктов

Продукции первой необходимости, повседневного спроса и продуктов питания достаточно. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Президент Ассоциации товароведов-менеджеров Екатеринбурга Ольга Васькова заявила об отсутствии дефицита продуктов в уральских магазинах. Она призвала свердловчан не закупать товары впрок.

По мнению специалиста, сейчас нет оснований для паники, так как продукции первой необходимости, повседневного спроса и продуктов питания достаточно.

"Мы общаемся с нашими коллегами. Спрашиваем, какие есть сложности в заказе товаров, в поступлении этих товаров. Всё идёт в рабочем режиме. Есть, допустим, незначительный какой-то перебой, в часах буквально. Но максимум на следующий день товар поступает и сразу выкладывается на полки. Логистика у нас — как в магазинах для дома, так и в сетевых магазинах — отлажена, так что я призываю всех вести себя спокойно. Не надо тратить лишние деньги, закупать что-то, чтобы было про запас. Будьте благоразумны", — отмечает президент Ассоциации товароведов-менеджеров Екатеринбурга.

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