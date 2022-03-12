Темы дня

Общество
12 марта 2022, 14:15

Глава свердловской ассоциации "Особые люди" поддержала принятые президентом меры по поддержке семей

Ребёнок

Ранее Владимир Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми. Фото: Галина Соловьёва

Президент Ассоциации "Особые люди" Татьяна Флеганова высказалась о новых мерах поддержки семей, предложенных президентом России Владимиром Путиным. Она отметила, что в трудные моменты важно поддерживать детей и их родителей.

Дополнительные выплаты в том числе помогли пережить тяжёлое время в пандемию коронавируса.

"То, что президент подписал новые меры поддержки, конечно, крайне важно для населения. Это внушает такое доверие. Я думаю, что это было очень своевременно сделано. Наша задача сейчас – стабильно работать, помогать семьям и, конечно, подсказывать, что нужно написать заявление на выплату, когда у семьи доход меньше, чем 1 МРОТ. Для нас очень важно, что мы имеем возможность сообщать семьям, как им получить поддержку и дать им помощь в этот трудный момент.  Для каждого человека период кризиса – разное время. Для многих – период роста. И если мы рассматриваем возможности для роста, то для многих время сейчас будет очень важным", — считает Татьяна Флеганова.

Читайте также:

Владимир Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми.

В мае в России заработает программа детского туристического кешбэка.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.03.2022, 14:15 / Общество
Глава свердловской ассоциации "Особые люди" поддержала принятые президентом меры по поддержке семей
12.03.2022, 13:24 / Общество
Ещё 48 тысяч россиян заразились коронавирусом
12.03.2022, 13:10 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 2 184 случая коронавируса
12.03.2022, 13:00 / Общество
В Екатеринбурге из-за пожара в доме на проспекте Космонавтов образовалась пробка
12.03.2022, 12:20 / Общество
Президент Ассоциации товароведов-менеджеров Екатеринбурга заявила об отсутствии дефицита продуктов