Глава свердловской ассоциации "Особые люди" поддержала принятые президентом меры по поддержке семей

Ранее Владимир Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми. Фото: Галина Соловьёва

Президент Ассоциации "Особые люди" Татьяна Флеганова высказалась о новых мерах поддержки семей, предложенных президентом России Владимиром Путиным. Она отметила, что в трудные моменты важно поддерживать детей и их родителей.

Дополнительные выплаты в том числе помогли пережить тяжёлое время в пандемию коронавируса.

"То, что президент подписал новые меры поддержки, конечно, крайне важно для населения. Это внушает такое доверие. Я думаю, что это было очень своевременно сделано. Наша задача сейчас – стабильно работать, помогать семьям и, конечно, подсказывать, что нужно написать заявление на выплату, когда у семьи доход меньше, чем 1 МРОТ. Для нас очень важно, что мы имеем возможность сообщать семьям, как им получить поддержку и дать им помощь в этот трудный момент. Для каждого человека период кризиса – разное время. Для многих – период роста. И если мы рассматриваем возможности для роста, то для многих время сейчас будет очень важным", — считает Татьяна Флеганова.

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