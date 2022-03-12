Алексей Орлов планирует поддерживать обратную связь с горожанами через другие соцсети. Фото: Павел Ворожцов

Вслед за губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил об уходе из Instagram. Градоначальник уже создал свои страницы во "ВКонтакте", в "Одноклассниках" и Telegram.

Там Алексей Орлов планирует поддерживать обратную связь с горожанами.

"Не так давно я создал свои аккаунты в Одноклассниках и ВКонтакте, свой телеграм-канал (ссылки в профиле). А сегодня я по объективным причинам ухожу из Инстаграма. Буду рад продолжить знакомство и разговор с вами, делиться информацией о принимаемых решениях и изменениях в жизни Екатеринбурга и горожан на этих площадках", — говорится в сегодняшнем посте мэра в Instagram.

Накануне глава региона Евгений Куйвашев сообщил, что зарегистрировался в социальной сети "ВКонтакте".

Известно, что Роскомнадзор собирается заблокировать Instagram в полночь 14 марта. Решение принято по требованию Генпрокуратуры из-за того, что американская компания Meta Platforms Inc. разрешила размещать в Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян.