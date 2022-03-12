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12 марта 2022, 17:55

Глава екатеринбургского отделения Союза писателей России: "Нам нужно жёстче действовать"

Военный с оружием

Борис Долинго: "Может быть, надо было это сделать бы в 2014 году. Хотя, я допускаю, что не было ресурса. Сейчас всё-таки мы немножечко подтянулись. Во всяком случае, армию точно подтянули". Фото: Павел Ворожцов

Председатель правления екатеринбургского отделения Союза писателей России Борис Долинго высказался о ситуации вокруг Украины и поддержал действия руководства страны.

Он отметил, что принять такие действия можно было бы раньше, в 2014 году. Сейчас армия ещё лучше готова к выполнению задач в ходе военной спецоперации.

"Нам сейчас не оставили выбора. Есть данные, что готовилось уже размещение американских подразделений на украинской территории. Тогда бы ситуация была совсем другая. Я думаю, что руководство страны в данном случае сделало всё правильно. Может быть, надо было это сделать бы в 2014 году. Хотя, я допускаю, что не было ресурса. Сейчас всё-таки мы немножечко подтянулись. Во всяком случае, армию точно подтянули. Я надеюсь, и дальше переживём", — поделился мнением Борис Долинго.

Он также заявил, что нам нужно жёстче действовать. "У меня возникли в прошлом году друзья в Донецкой народной республике. Там был большой литературный фестиваль "Заезды над Донбассом". В Луганске не был, в Донецке был. Народ в основном весь настроен понятно как — за Россию", — рассказал глава екатеринбургского отделения Союза писателей России.

Областная газета Свердловской области

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