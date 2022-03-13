В Свердловскую область отправят 1650 беженцев с Украины и Донбасса

В УрФО приедут 3557 беженцев. Фото: Галина Соловьёва

Правительство России утвердило постановление о распределении по регионам беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. Всего расселить планируется 95 909 человек.

Как говорится в документе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации, принимать вынужденно покинувших свои дома будут 82 субъекта РФ. Ни одного беженца не отправят в города федерального значения — Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.

Больше всего примут в Воронежской области (7 тыс. человек). Также в топ-5 вошли Краснодарский край (5 330), Республика Крым (4 788), Ростовская и Белгородская области (4 725 и 4 547 соответственно).

В Уральском федеральном округе 1 650 человек отправятся на Средний Урал, 1 600 — в Тюменскую область. В ХМАО направят 572 беженца, в Челябинскую немного меньше — 565. В ЯНАО и Курганскую область 200 и 100 человек соответственно.

Отмечается, что если численность лиц, прибывших в экстренном массовом порядке в субъект РФ, превышает численность, установленную для этого региона, перераспределение эвакуированных будет осуществляться в другие субъекты РФ, для которых соответствующая численность не исчерпана.

Ранее "Областная газета" писала, что в гуманитарном центре на Фучика, 3 было зарегистрировано первое очное обращение беженцев из Донбасса. За поддержкой туда пришла беременная женщина с двумя детьми-подростками.

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