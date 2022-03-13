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13 марта 2022, 10:57

PayPal заблокирует электронные кошельки россиян

человек с телефоном

5 марта PayPal приостановила предоставление услуг в России на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Фото: Павел Ворожцов.

Американская компания PayPal попросила российских пользователей вывести остатки средств со счетов. Это необходимо сделать до 18 марта.

По данным пресс-службы платёжной системы, в связи с недавними событиями было решено приостановить услуги по отправке и получению платежей в России. При этом пока что сохраняется функция вывода средств. Ей можно воспользоваться до ближайшей пятницы.

"Приносим извинения за доставленные неудобства. Если Вам необходимо добавить банковский счёт для вывода средств, следуйте инструкциям в Справочном центре PayPal", — говорится на сайте компании.

Добавим, 5 марта PayPal приостановила предоставление услуг в России на фоне специальной военной операции РФ на Украине. О проведении спецоперации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.

Областная газета Свердловской области

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