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13 марта 2022, 14:03

В Свердловской области началась выдача разрешений на весеннюю охоту

охотник

Специалисты предупреждают охотников о неукоснительном соблюдении правил охоты. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале стартовала подготовка к весенней охоте. В южной части региона дичь можно будет добыть в период с 25 апреля по 4 мая, а в северной — с 5 мая по 14 мая.

Выдача охотничьих разрешений уже началась, сообщает областной департамент информполитики. Получить документы можно не ранее, чем за 45 дней до начала срока охоты. Количество разрешений устанавливается с учётом численности охотресурсов и норм их допустимой добычи.

Заявление для оформления разрешительных документов можно подать в департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, в МФЦ или через Госуслуги.

По данным директора департамента Александра Кузнецова, весной 2021 года охотникам было выдано около 6,7 тысячи разрешений на добычу пернатой дичи. В этот раз планируется выдать примерно столько же.

Весной на территории охотничьих угодий разрешена добыча водоплавающей и боровой пернатой дичи: селезней, гусей, самцов глухарей, токующих самцов тетеревов, вальдшнепов.

Охота запрещена: на лебедей (шипуна и кликуна), большого кроншнепа, обыкновенного турпана. Эти птицы занесены в Красную книгу Свердловской области. 

Специалисты предупреждают охотников о неукоснительном соблюдении правил охоты. Без разрешения нельзя находиться в охотничьих угодьях с охотничьим оружием, в том числе зачехлённым, разобранным, незаряженным. Перевозить добытую дичь можно, имея на руках соответствующее разрешение.

Областная газета Свердловской области

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