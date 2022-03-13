Герой РФ из Екатеринбурга положительно оценил проведение спецоперации на Украине

Снимок сделан в 2008 году. Фото: Александр Зайцев

Российский танкист, участник вооружённого конфликта в Южной Осетии в 2008 году, герой РФ (2008), уроженец Екатеринбурга Сергей Мыльников поддержал решение главы государства Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине.

"Решение Президента России о проведении спецоперации оцениваю положительно. Это вынужденная мера, на которую пошло наше руководство. Это я слышу от людей, которые работают в нужных структурах и знают больше, чем я. Я полностью доверяю и поддерживаю решение Владимира Путина. Уверен, что эта спецоперация гораздо эффективнее, чем та, которую проводило украинское правительство в ЛНР и ДНР. Тогда они бомбили жилые дома, невзирая на мирных жителей, а наши войска действуют точечно и аккуратно", — заявил он.

Ранее "Областная газета" писала, что 9 августа 2008 года в Южной Осетии совершили геройские подвиги екатеринбуржец Сергей Мыльников и уроженец Дегтярска Игорь Ржавитин. Обоим уральцам было присвоено звание Героев Российской Федерации.

Напомним, о проведении спецоперации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Читайте также:

Глава екатеринбургского отделения Союза писателей России: "Нам нужно жёстче действовать".