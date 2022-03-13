Соцсеть "ВКонтакте" занялась поддержкой малого и среднего бизнеса

VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса. Фото: Алексей Кунилов

Российским предпринимателям предложили развивать своё дело на платформе Бизнес "ВКонтакте". Благодаря соцсети можно бесплатно создать полноценный интернет-магазин.

Для начала работы в соцсети достаточно завести страницу бизнеса и добавить информацию о товарах и услугах. А для создания сайта использовать специальный конструктор. Платежи можно принимать через сервис VK Pay, который работает с любыми картами российских банков, рассказали в пресс-службе "ВК".

"Понимая запрос и потребности предпринимателей в новых условиях, VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса. Подразделение поможет максимально эффективно настроить свою страницу и организовать все процессы", — говорится в сообщении. Чтобы сохранить существующих подписчиков с других платформ, предлагается воспользоваться инструментом создания коротких ссылок и генератором QR-кодов.

Напомним, несколько дней назад "ВКонтакте" запустила программу поддержки блогеров.

Ранее стало известно, что китайская соцсеть TikTok временно запретила размещение новых роликов и прямых трансляций на территории РФ. Это связано с законом о фейках о Российской армии.

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