Боимся выйти из номера: "ОГ" пообщалась с екатеринбурженкой, застрявшей в Турции

Екатеринбуржцам предоставлено жильё в пятизвёздочной гостинице. Фото: коллаж со странице в Instagram

Семейная пара из Екатеринбурга не может вылететь из турецкой Антальи. Предполагалось, что они отправятся домой 10 марта. Однако были вынуждены остаться.

"Областная газета" пообщалась с застрявшей в Турции екатеринбурженкой Яной Кирс. Она рассказала изданию, что с супругом отправились отдохнуть на неделю. Приобрели путёвку в Anex Tour, перевозчиком стал Azur Air. 10 числа должен был состояться обратный рейс, но его отменили. Другие туристы не смогли улететь в Москву и Санкт-Петербург.

Екатеринбуржцам было предоставлено жильё в пятизвёздочной гостинице. Но спустя три дня их перевезли в другой отель — Asteria Kremlin Palace, где пара находится и сейчас. Там они могут проживать до 25 числа. Соответствующий документ предоставило турагентство.

"В банке горящих туров также подтверждают, что мы должны тут проживать", — сказала девушка и выслала скрин личной беседы.

Фото: предоставлено Яной Кирс

Однако, несмотря на все имеющиеся документы, "ситуация совсем непроста". В записанном для "ОГ" видео туристка рассказала, что боится выйти из номера, так как ключ уже заблокировали.

Яна сообщила нам, что у них два гида — девушка Ниагара и мужчина Орхан. Все переписки они ведут в WhatsApp для фиксации.

"Гид Орхан пару часов назад подтвердил, что мы остаёмся в своём номере в данном отеле до момента отлёта. Сейчас нас набирает по телефону и говорит, срочно пакуйте вещи, переезжаете в другой отель, остальное — разберётесь. Вас отель отказывается принимать <...>. Мы просим защиты наших интересов и прав. Мы очень эмоционально подавлены и вымотаны", — добавила наша собеседница.

По данным на 17:15, туристов перевезли в другой отель, неподалёку от предыдущего. Однако заселить их не могут. Уральцам приходится сидеть в холле.