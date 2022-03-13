Иван Пермяков: "Если у братьев случилась беда, то надо помогать"

Народный артист РФ с Урала Иван Пермяков поддержал решение президента России Владимира Путина относительно Украины. Он также назвал нападки на деятелей культуры, связанные с этой ситуацией, маразмом.

"Когда произошла катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции, мы ехали на очень известный фестиваль "Киевская Весна", где принимали всех звёзд эстрады Советского Союза. После концертов к нам подошли представители правительства Украины и ЦК КПСС и попросили нас поехать к разрушенному реактору и дать концерты. Я думаю, делать этого было категорически нельзя. А мы отработали, достойно отработали. Это ведь говорит о чём? Наших тех связях: если у братьев случилась беда, то, конечно, надо помогать. Разве могла наша Россия сейчас поступить иначе? В той ситуации, когда нас окружили. Скажите, как быть? Сидеть сложа руки? Лично моя точка зрения — я абсолютно поддерживаю нашего президента Владимира Владимировича Путина и его решения. Да, теперь нападают на деятелей культуры: сняли Гергиева с должности, Нетребко тоже уволена. Но ведь это маразм. Что вы творите? Я категорически не согласен", — сказал уралец.

Напомним, о проведении спецоперации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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