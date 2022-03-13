Екатеринбург выбирает "Главную бабушку – 2022"

В столице Урала выбирают "Главную бабушку – 2022". В этот раз за титул борется 41 горожанка от 45 до 76 лет.
Посмотреть на всех участниц и отдать свой голос можно на сайте конкурса.
Известно, что с февраля конкурсантки начали ходить на занятия со стилистом и психологом. Также претенденток на титул учат танцевать и дефилировать по подиуму.
Финальное шоу состоится 8 апреля. В программе: визитка, танцевальный выход, выход с внуками, конкурс авторского мастерства и выход в вечерних платьях — награждение, коронация.
Напомним, весной 2021 года главной бабушкой уральской столицы стала руководитель профсоюзной организации Оксана Викторова (58 лет). У неё два сына и две внучки. Ещё раз взглянуть на участниц прошедшего конкурса можно тут.