Екатеринбург выбирает "Главную бабушку – 2022"

Горожанам предложили проголосовать за понравившуюся участницу. Фото: с сайта конкурса

В столице Урала выбирают "Главную бабушку – 2022". В этот раз за титул борется 41 горожанка от 45 до 76 лет.

Посмотреть на всех участниц и отдать свой голос можно на сайте конкурса.

Фото: сайт конкурса

Известно, что с февраля конкурсантки начали ходить на занятия со стилистом и психологом. Также претенденток на титул учат танцевать и дефилировать по подиуму.

Финальное шоу состоится 8 апреля. В программе: визитка, танцевальный выход, выход с внуками, конкурс авторского мастерства и выход в вечерних платьях — награждение, коронация.

Напомним, весной 2021 года главной бабушкой уральской столицы стала руководитель профсоюзной организации Оксана Викторова (58 лет). У неё два сына и две внучки. Ещё раз взглянуть на участниц прошедшего конкурса можно тут.