Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией

Решение о возобновлении авиасообщения пока носит технический характер. Фото: Евгения Серебренникова

Россия с 14 марта возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с ковидом. При этом ни одна авиакомпания пока не сообщала о планах по открытию рейсов между странами.

Оперштаб разрешил летать в Индонезию по маршруту Москва — Денпасар 3 раза в неделю, в Китай — по одному разу в неделю в Пекин, Гуанчжоу и Шанхай. Известно, что власти Индонезии с середины марта планируют отменить карантин для прибывающих из-за рубежа. Сейчас его срок составляет пять суток.

На прошлой неделе наша страна сняла ковидные ограничения на нерегулярные и регулярные полёты в 8 стран на взаимной основе. Это Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Иран.

Напомним, что временные ограничения полётов в аэропорты на юге и в центральной части России продлены до 20 марта. Речь идёт об аэропортах в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.