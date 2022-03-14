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Общество
14 марта 2022, 09:39

В Екатеринбурге для беженцев с Донбасса собрали ещё 11 тонн гумпомощи

гуманитарная помощь

В Екатеринбурге действует 3 пункта сбора гумпомощи: ул. 8 Марта, 33а, ул. Крылова, 2 и ул. Хохрякова, 9. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня из Екатеринбурга состоится отправка очередной фуры с гуманитарным грузом для жителей Донбасса. В Ростовскую область увезут 11 тонн товаров первой необходимости, одежды, продуктов длительного хранения.

Как сообщили в департаменте информполитики региона, погрузка начнётся в 10:00, а отправка машины намечена на 11:00.

Ранее "Областная газета" писала, что Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области открыла пункт сбора гуманитарной помощи для людей, эвакуированных из ЛНР и ДНР. Он размещён на базе Дома народов Урала в Екатеринбурге по адресу ул. 8 Марта, 33а.

Кроме того, в уральской столице в настоящее время действует ещё 2 пункта сбора помощи: на базе Дома добровольцев по адресу ул. Крылова, 2, а также на базе регионального исполкома ОНФ на ул. Хохрякова, 9.

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В Свердловскую область отправят 1650 беженцев с Украины и Донбасса.

Областная газета Свердловской области

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