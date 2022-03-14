Для пострадавших от иностранных компаний россиян открыта горячая линия

Номер 8 800 555-49-43 работает в круглосуточном режиме. Фото: Галина Соловьёва

Специалисты Роспотребнадзора готовы ответить на вопросы пострадавших от иностранных компаний. Речь идёт о тех случаях, когда зарубежные предприятия в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с потребителями на территории РФ.

Горячая линия работает бесплатно по телефону: 8 800 555-49-43 в круглосуточном режиме. Операторы могут предоставить информацию о консультационной и судебной помощи потребителям, столкнувшимся с нарушением своих прав, рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, консультации специалистов территориальных органов и подведомственных организаций Роспотребнадзора проводятся в часы их работы.

Читайте также:

Уральцы могут получать официальные данные, связанные с международной ситуацией.