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Общество
14 марта 2022, 10:33

Для пострадавших от иностранных компаний россиян открыта горячая линия

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Номер 8 800 555-49-43 работает в круглосуточном режиме. Фото: Галина Соловьёва

Специалисты Роспотребнадзора готовы ответить на вопросы пострадавших от иностранных компаний. Речь идёт о тех случаях, когда зарубежные предприятия в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с потребителями на территории РФ.

Горячая линия работает бесплатно по телефону: 8 800 555-49-43 в круглосуточном режиме. Операторы могут предоставить информацию о консультационной и судебной помощи потребителям, столкнувшимся с нарушением своих прав, рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, консультации специалистов территориальных органов и подведомственных организаций Роспотребнадзора проводятся в часы их работы.

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Областная газета Свердловской области

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