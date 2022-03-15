Туристический кешбэк распространяется на все путешествия до 1 июля, включая круизы. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня, 15 марта, стартовали продажи туров по России с кешбэком. Россияне снова смогут возвращать 20 % от стоимости путёвок, которые длятся от двух ночей.

В программе участвуют все регионы. До 1 мая можно будет оплатить поездку картой "Мир", на неё автоматически в течение пяти дней вернётся 20 % от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Количество поездок на одного человека не ограничено. Туристический кешбэк распространяется на все путешествия до 1 июля, включая круизы.

Напомним, что новый этап программы туристического кешбэка стартовал в этом году 18 января и был досрочно завершён, так как все предусмотренные и выделенные средства на проект были израсходованы. Затем программу было решено возобновить по поручению правительства РФ.

Добавим, что Свердловская область вошла в топ-15 регионов России по популярности отдыха по программе весеннего туристического кешбэка. Путёвка в свердловские санатории с проживанием, лечением и питанием обойдётся в среднем в 2860 рублей на человека. Рейтинг составлен на основе анализа стоимости отдыха в российских санаториях по программе кешбэка в 2022 году. Возглавили его Ставропольский и Краснодарский край, а также Башкортостан.

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