Евгений Куйвашев поздравил Наину Ельцину с юбилеем

Сегодня, 14 марта, вдова первого президента России Наина Ельцина отмечает юбилей. С днём рождения её поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Глава региона пожелал Наине Ельциной здоровья, оптимизма, благополучия, любви и заботы близких людей. Он отметил, что искренне рад личному знакомству с ней, мудрой, открытой, обаятельной и элегантной женщиной.
"Уважаемая Наина Иосифовна! Примите самые сердечные, тёплые поздравления с юбилеем! Вас отличает безупречное служение нравственным идеалам не напоказ, а по глубокому внутреннему убеждению. Об этом свидетельствуют присуждённые Вам премии российского и международного уровня в номинациях "Честь и достоинство", "За гуманизм сердца". И конечно, орден Святой великомученицы Екатерины, которым отмечено Ваше участие в работе попечительского совета Президентского центра Бориса Николаевича Ельцина. Всегда рад видеть Вас в Свердловской области", — говорится в поздравлении, опубликованном в свежем номере "Областной газеты".
Досье
Наина Ельцина родилась 14 марта 1932 года в Оренбургской области. В 1950 году, после окончания школы поступила на строительный факультет Уральского политехнического института. Через пять лет окончила его по специальности "инженер-строитель". В 1956 году вышла замуж за однокурсника Бориса Ельцина. Известно, что в 1950-е годы она сменила своё имя на имя Наина, так как Наей и Наиной её называли родные и друзья. У Наины и Бориса Ельциных две дочери — Елена и Татьяна.
В 1956-1985 годах Наина Ельцина проектировала очистительные сооружения и фильтровальные станции в городах Свердловской области. После этого она вместе с мужем переехала в Москву, где живёт до сих пор.
С 1991 года по 1999 год, после избрания первым президентом России Бориса Ельцина, Наина Ельцина являлась первой леди страны. Она входит в состав попечительского совета Президентского центра Бориса Ельцина с 2008 года и участвует в мероприятиях, посвящённых памяти первого президента РФ.
Пять лет назад Наина Ельцина презентовала в Екатеринбурге свою книгу мемуаров. В 2019 году она открывала в столице Урала именную скамейку.