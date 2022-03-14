Темы дня

Общество
14 марта 2022, 11:00

Евгений Куйвашев поздравил Наину Ельцину с юбилеем

Наина Ельцина

Наина Ельцина сегодня отмечает 90-летие. Фото: Александр Исаков

Сегодня, 14 марта, вдова первого президента России Наина Ельцина отмечает юбилей. С днём рождения её поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона пожелал Наине Ельциной здоровья, оптимизма, благополучия, любви и заботы близких людей. Он отметил, что искренне рад личному знакомству с ней, мудрой, открытой, обаятельной и элегантной женщиной.

"Уважаемая Наина Иосифовна! Примите самые сердечные, тёплые поздравления с юбилеем! Вас отличает безупречное служение нравственным идеалам не напоказ, а по глубокому внутреннему убеждению. Об этом свидетельствуют присуждённые Вам премии российского и международного уровня в номинациях "Честь и достоинство", "За гуманизм сердца". И конечно, орден Святой великомученицы Екатерины, которым отмечено Ваше участие в работе попечительского совета Президентского центра Бориса Николаевича Ельцина. Всегда рад видеть Вас в Свердловской области", — говорится в поздравлении, опубликованном в свежем номере "Областной газеты".

Досье

Наина Ельцина родилась 14 марта 1932 года в Оренбургской области. В 1950 году, после окончания школы поступила на строительный факультет Уральского политехнического института. Через пять лет окончила его по специальности "инженер-строитель". В 1956 году вышла замуж за однокурсника Бориса Ельцина. Известно, что в 1950-е годы она сменила своё имя на имя Наина, так как Наей и Наиной её называли родные и друзья. У Наины и Бориса Ельциных две дочери — Елена и Татьяна.

В 1956-1985 годах Наина Ельцина проектировала очистительные сооружения и фильтровальные станции в городах Свердловской области. После этого она вместе с мужем переехала в Москву, где живёт до сих пор.

С 1991 года по 1999 год, после избрания первым президентом России Бориса Ельцина, Наина Ельцина являлась первой леди страны. Она входит в состав попечительского совета Президентского центра Бориса Ельцина с 2008 года и участвует в мероприятиях, посвящённых памяти первого президента РФ.

Пять лет назад Наина Ельцина презентовала в Екатеринбурге свою книгу мемуаров. В 2019 году она открывала в столице Урала именную скамейку.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.03.2022, 12:38 / Общество
Свердловская область входит в топ-15 популярных регионов в России для отдыха по кешбэку
14.03.2022, 12:37 / Общество
Центробанк меняет порядок расчёта курсов доллара и евро
14.03.2022, 12:06 / Общество
В Екатеринбурге Кольцово и Малый Исток соединят путепроводами
14.03.2022, 11:32 / Общество
"Уральские авиалинии" организуют вывозные рейсы из Таиланда
14.03.2022, 11:19 / Общество
Свердловская прокуратура организовала проверку в связи с гибелью ребёнка при пожаре