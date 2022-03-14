Евгений Куйвашев поздравил Наину Ельцину с юбилеем

Наина Ельцина сегодня отмечает 90-летие. Фото: Александр Исаков

Сегодня, 14 марта, вдова первого президента России Наина Ельцина отмечает юбилей. С днём рождения её поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона пожелал Наине Ельциной здоровья, оптимизма, благополучия, любви и заботы близких людей. Он отметил, что искренне рад личному знакомству с ней, мудрой, открытой, обаятельной и элегантной женщиной.

"Уважаемая Наина Иосифовна! Примите самые сердечные, тёплые поздравления с юбилеем! Вас отличает безупречное служение нравственным идеалам не напоказ, а по глубокому внутреннему убеждению. Об этом свидетельствуют присуждённые Вам премии российского и международного уровня в номинациях "Честь и достоинство", "За гуманизм сердца". И конечно, орден Святой великомученицы Екатерины, которым отмечено Ваше участие в работе попечительского совета Президентского центра Бориса Николаевича Ельцина. Всегда рад видеть Вас в Свердловской области", — говорится в поздравлении, опубликованном в свежем номере "Областной газеты".