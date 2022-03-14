"Уральские авиалинии" организуют вывозные рейсы из Таиланда

Организован сбор сведений о всех пассажирах отменённых рейсов "Уральских авиалиний", находящихся в настоящее время в Таиланде. Фото: Станислав Богомолов

Авиакомпания "Уральские авиалинии" рассматривает возможность организации вывозных рейсов в Россию.

"Нам необходимо осуществить сбор сведений о всех пассажирах отменённых рейсов "Уральских авиалиний", находящихся в настоящее время в Таиланде и желающих вернуться домой", — сообщает в telegram-канале авиаперевозчик.

Желающих попасть на вывозной рейс граждан просят направить на электронную почту авиакомпании dom@u6.ru следующую информацию: номер билета на отменённый рейс "Уральских авиалиний", номер отменённого рейса, пункт прибытия в РФ, дату вылета из Таиланда согласно билету, электронную почту и контактный телефон. В теме письма необходимо указать страну вылета. Паспортные данные направлять на указанную почту не нужно. Кроме того, стоит воздержаться от дублирования своего письма, чтобы не увеличивать срок рассмотрения обращения.

Отметим, по информации РИА Новости, вывозные рейсы в Таиланде ожидают от 7 до 8 тысяч российских туристов.

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