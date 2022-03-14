В Екатеринбурге Кольцово и Малый Исток соединят путепроводами

Строительство путепроводов позволит обеспечить жителей города безопасным и удобным выездом с улицы Бахчиванджи. Фото: Галина Соловьёва

Глава уральской столицы Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, предназначенной для строительства путепроводов от улицы Реактивной до дороги Екатеринбург — Кольцово. Их протяжённость составит порядка двух километров.

Путепроводы появятся над железнодорожными ветками Екатеринбург — Тюмень и Екатеринбург — Каменск-Уральский. Таким образом, одноуровневое пересечение железнодорожного и автомобильного потоков будет исключено.

"Эта территория — крайне важный логистический узел для всей России, особенно в складывающейся ситуации. Это один из основных перевалочных пунктов железнодорожного транзита товаров и ресурсов из Китая в европейскую часть страны. Развитость данного объекта даст несомненные преимущества нашему городу", — передаёт слова мэра пресс-служба горадминистрации.

О сроках старта работ пока не сообщается.