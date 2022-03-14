Свердловская область входит в топ-15 популярных регионов в России для отдыха по кешбэку

Завтра в России снова заработает программа туристического кешбэка. Фото: Александр Исаков

Свердловская область вошла в топ-15 регионов России по популярности отдыха по программе весеннего туристического кешбэка. Путёвка в свердловские санатории с проживанием, лечением и питанием обойдётся в среднем в 2860 рублей на человека.

Рейтинг составлен на основе анализа стоимости отдыха в российских санаториях по программе кешбэка в 2022 году. Возглавили его Ставропольский и Краснодарский край, а также Башкортостан. В топ-15, кроме Свердловской области, также входят Крым, Татарстан, Алтайский край, Москва, Ленинградская, Тюменская, Самарская, Московская, Нижегородская области, Санкт-Петербург и Калининградская область, сообщили в Турстате.

Добавим, что на Урале по доступным ценам можно отдохнуть также в Тюменской (3790 рублей на человека в среднем), Челябинской (3460) и Курганской (2810) областях.

Самый дорогой день отдыха в ЦФО предлагают Москва и Московская область (4830 и 4580 рублей), в СКФО — Ставрополье и Чеченская Республика (4490 и 4110 рублей), в СЗФО — Санкт-Петербург и Калининградская область (4300 и 4240), в Сибири — Алтайский край и Республика Алтай (4320 и 4060 рублей). Путёвки в Крым и Краснодар в среднем несколько дешевле ― 3900 и 3810 рублей соответственно, сообщается на сайте Санатории-России.рф. Дешевле будут санатории Дальнего Востока, однако необходимо учитывать логистику.

Напомним, что новый этап программы туристического кешбэка стартовал в этом году 18 января и был досрочно завершён, так как все предусмотренные и выделенные средства на проект были израсходованы. Затем программу было решено возобновить по поручению правительства РФ. Она возобновится 15 марта.