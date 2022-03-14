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14 марта 2022, 13:29

Екатеринбуржцы, застрявшие в Турции, отправятся домой 16 марта

багаж

Туристы вернутся домой на этой неделе. Фото: Александр Исаков

Пара из Екатеринбурга, которая застряла в турецком городе Анталья, получила обратные билеты. Домой они отправятся через пару дней, 16 марта. Вместе с ними полетят ребята из Казани, рейс будет совмещённым.

Об этом "Областной газете" рассказала туристка Яна Кирс. По её словам, сегодня самолёт из Антальи благополучно улетел в Москву.

"Только что прислали билеты на вылет 16 марта", — отметила в разговоре екатеринбурженка.

Фото: Яна Кирс

Она также рассказала изданию, чем закончилось их переселение в третий по счёту отель. По словам Яны, вчера их вывезли из гостиницы Asteria Kremlin Palace и перевезли в другую, расположенную неподалёку. После 5 часов ожидания в холле мест для пары не осталось. Екатеринбуржцев вернули обратно, в тот же номер.

Фото: Яна Кирс

Полную историю туристов из уральской столицы можно прочесть в материале: "Боимся выйти из номера: "ОГ" пообщалась с екатеринбурженкой, застрявшей в Турции".

Областная газета Свердловской области

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