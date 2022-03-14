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14 марта 2022, 12:54

В России произошёл масштабный сбой в работе Wildberries

Wildberries

Больше всего жалоб поступает из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Краснодара. Фото: сайт Wildberries

Россияне столкнулись с техническими неполадками при использовании сайта онлайн-ритейлера Wildberries. Большинство пользователей жалуются на работу мобильного приложения.

Сбой произошёл примерно в 11:20 по екатеринбургскому времени. По данным сайта downdetector.ru, с проблемами в работе мобильного приложения столкнулись почти 49 % пользователей. Ещё 41 % сообщает о неполадках при отслеживании заказа, а оставшиеся 11 % фиксируют проблемы в работе веб-сайта онлайн-ритейлера.

Больше всего жалоб поступает из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Позднее представители компании опровергли информацию о техническом сбое.

"Информация о сбое не соответствует действительности: заказы в пунктах выдачи и через курьеров выдаются в стандартном режиме, изменений нет. Отмечаются ошибки в работе сервисов Wildberries, но в ближайшее время они будут исправлены", - передаёт слова представителя компании ТАСС.

Областная газета Свердловской области

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