Роструд перевёл горячую линию в режим круглосуточной работы

Региональные горячие линии теперь также работают без выходных. Фото: Галина Соловьёва

Федеральная служба по труду и занятости перевела горячие линии на усиленный режим работы.

По сообщению Минтруда, федеральная горячая линия 8800707-88-41 работает теперь круглосуточно 7 дней в неделю. Для получения консультации по вопросам трудового права сотрудникам нужно сразу набрать добавочную цифру 1.

Региональные горячие линии теперь также работают без выходных с 9 утра до 9 вечера по местному времени.

В Минтруде добавили, что для контроля за соблюдением прав граждан развернут оперативный мониторинг ситуации на рынке труда.

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