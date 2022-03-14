Темы дня

Общество
14 марта 2022, 13:37

Роструд перевёл горячую линию в режим круглосуточной работы

  Юлия Пастух
Телефон

Региональные горячие линии теперь также работают без выходных. Фото: Галина Соловьёва

Федеральная служба по труду и занятости перевела горячие линии на усиленный режим работы.

По сообщению Минтруда, федеральная горячая линия 8800707-88-41 работает теперь круглосуточно 7 дней в неделю. Для получения консультации по вопросам трудового права сотрудникам нужно сразу набрать добавочную цифру 1.

Региональные горячие линии теперь также работают без выходных с 9 утра до 9 вечера по местному времени.

В Минтруде добавили, что для контроля за соблюдением прав граждан развернут оперативный мониторинг ситуации на рынке труда.

Читайте также:

Для пострадавших от иностранных компаний россиян открыта горячая линия.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.03.2022, 17:10 / Общество
В Свердловской области снижается заболеваемость ОРВИ и внебольничными пневмониями
14.03.2022, 16:51 / Общество
В Екатеринбурге прошли масштабные пожарно-тактические учения
14.03.2022, 16:31 / Общество
В ночь на 31 марта стартуют продажи путёвок с кешбэком в детские лагеря
14.03.2022, 15:59 / Общество
Из Екатеринбурга отправили фуру с гуманитарной помощью жителям ДНР и ЛНР
14.03.2022, 15:45 / Общество
В сети распространили фейк об увольнении 9 млн россиян