Более 2 тысяч тонн мусора вывезли с незаконных свалок Среднего Урала

В Свердловской области за прошлый год регоператор ЕМУП "Спецавтобаза" ликвидировал 126 незаконных свалок. Всего с них было вывезено 2 318 тонн отходов.
По данным пресс-службы предприятия, в прошлом году региональному оператору поступило 773 заявки о несанкционированных свалках, что на 149 меньше, чем в 2020 году. При этом в 368 случаях участки оказались не подлежащими уборке. Ещё часть заявок дублировали друг друга.
"Заявки о несанкционированных свалках поступают и от физических, и от юридических лиц. По ним мы ликвидировали 60 свалок в пределах Екатеринбурга и 66 в других муниципалитетах Свердловской области", — сообщила начальник отдела по работе с местами незаконного размещения отходов ЕМУП Эльвира Кутдусова.
Отмечается, что самую большую свалку объёмом 1 796 кубических метров (1 181,56 тонн) обнаружили в селе Филатовское Сухоложского района. Её убирали два месяца. В пределах уральской столицы — в посёлке Шабровский. Там с участка в 297 кубических метров вывезли 88,06 тонн мусора.
Сообщить о несанкционированной свалке регоператору можно:
- по телефону горячей линии ЕМУП "Спецавтобаза" 8 800 775-00-96 (звонок бесплатный по России);
- сообщением в Viber или WhatsApp на номер 8-912-690-07-00;
- воспользовавшись кнопкой "Сообщить о свалке" на сайте sab-ekb.ru.
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