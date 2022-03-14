Более 2 тысяч тонн мусора вывезли с незаконных свалок Среднего Урала

Самую большую свалку объёмом 1 181,56 тонн убрали в селе Филатовское Сухоложского района. Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

В Свердловской области за прошлый год регоператор ЕМУП "Спецавтобаза" ликвидировал 126 незаконных свалок. Всего с них было вывезено 2 318 тонн отходов.

По данным пресс-службы предприятия, в прошлом году региональному оператору поступило 773 заявки о несанкционированных свалках, что на 149 меньше, чем в 2020 году. При этом в 368 случаях участки оказались не подлежащими уборке. Ещё часть заявок дублировали друг друга.

"Заявки о несанкционированных свалках поступают и от физических, и от юридических лиц. По ним мы ликвидировали 60 свалок в пределах Екатеринбурга и 66 в других муниципалитетах Свердловской области", — сообщила начальник отдела по работе с местами незаконного размещения отходов ЕМУП Эльвира Кутдусова.

Отмечается, что самую большую свалку объёмом 1 796 кубических метров (1 181,56 тонн) обнаружили в селе Филатовское Сухоложского района. Её убирали два месяца. В пределах уральской столицы — в посёлке Шабровский. Там с участка в 297 кубических метров вывезли 88,06 тонн мусора.

Сообщить о несанкционированной свалке регоператору можно:

по телефону горячей линии ЕМУП "Спецавтобаза" 8 800 775-00-96 (звонок бесплатный по России);

сообщением в Viber или WhatsApp на номер 8-912-690-07-00;

воспользовавшись кнопкой "Сообщить о свалке" на сайте sab-ekb.ru.

Читайте также:

В России с 1 марта запретят выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику.