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14 марта 2022, 15:45

В сети распространили фейк об увольнении 9 млн россиян

  Юлия Пастух
Стенд с вакансиями

Большинство зарубежных компаний не ушли из России, а только приостановили работу, они продолжают выполнять социальные обязательства. Фото: Александр Зайцев

Фейковую новость о том, что после санкций от стран Запада об уходе с российского рынка объявили 330 иностранных компаний, распространили сразу несколько анонимных telegram-каналов. Об этом сообщает портал войнасфейками.рф.

Большинство зарубежных компаний не ушли из России, а только приостановили работу, они продолжают выполнять социальные обязательства. Например, в офисе Volvo заявили, что компания серьёзно относится к своим обязанностям как работодателя. "Пока импорт новых автомобилей в Россию не осуществляется, однако Volvo Car Russia оказывает гарантийную поддержку в рамках актуальной гарантийной политики и законодательства РФ", — отметили борцы с фейками.

Также авторы проекта, разоблачающего недостоверную информацию, отметили, что крупные иностранные банки решили не приостанавливать деятельность в нашей стране. А ещё они отметили, что кабмин сейчас разрабатывает новый пакет мер для борьбы с безработицей.

Сюжет

Антифейк
Сегодня огромный объём непроверенной информации распространяется через соцсети и телеграм-каналы. Фейк-ньюз зачастую сбивают пользователей с толку и не позволяют отличить правду от откровенной дезинформации.

Областная газета Свердловской области

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В сети распространили фейк об увольнении 9 млн россиян