Из Екатеринбурга отправили фуру с гуманитарной помощью жителям ДНР и ЛНР

В состав груза входят продукты питания, средства личной гигиены, одежда и детское питание. Фото: Павел Ворожцов

На Донбасс отправилась третья фура с гуманитарной помощью из Екатеринбурга. Груз общей массой 11 тонн будет доставлен в распределительный центр в Белгороде.

Гуманитарная помощь была собрана добровольцами и сотрудниками компании "Сима Ленд". В состав груза входят продукты питания, средства личной гигиены, одежда и детское питание.

"Круглосуточно привлечено от 30 до 50 волонтёров, которые помогают безвозмездно. Мы очень благодарны всем неравнодушным жителям области и организациям, которые оказывают гуманитарную помощь", — заявил руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес.

Как сообщает департамент информполитики региона, на Среднем Урале продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи. Напомним, сейчас в Екатеринбурге открыты три точки: в Доме народов Урала по адресу ул. 8 Марта, 33а, на базе Дома добровольцев по адресу ул. Крылова, 2, а также на базе регионального исполкома ОНФ на ул. Хохрякова, 9.

Первая 20-тонная фура с гуманитарной помощью была отправлена в Ростовскую область из уральской столицы 22 февраля. Затем 6 марта туда было отправлено ещё 12 тонн груза. На сегодняшний день в Свердловской области собрано более 62 тонн гуманитарной помощи.

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