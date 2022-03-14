В Екатеринбурге прошли масштабные пожарно-тактические учения

Всего в учениях были задействованы 45 человек личного состава, 14 единиц спецтехники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в екатеринбургском Центре культуры "Урал" в рамках комплексной инспекторской проверки МЧС России прошли учения. Спасатели отработали действия по спасению людей и тушению условного пожара.

По легенде, возгорание произошло в подсобном помещении, далее загорелась сцена, здание заполнилось едким дымом. После срабатывания автоматической системы голосового оповещения из ЦК эвакуировались 30 человек. Ещё 11 граждан не успели выйти.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Прибывшие огнеборцы приступили к поиску и спасению людей. Для разведки места пожара с воздуха была задействована беспилотная летательная система.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

По итогу "пострадавшие" были переданы медикам. Очаг условного пожара был найден, локализован на площади 300 квадратных метров, а затем полностью потушен.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Всего в учениях были задействованы 45 человек личного состава, 14 единиц спецтехники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

По словам замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерия Казакова, цели учений достигнуты, огнеборцы справились с поставленными задачами.