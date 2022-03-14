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Общество
14 марта 2022, 17:53

Общественный советник Евгения Куйвашева отмечен региональной наградой

Знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью"

27 июля политику исполнится 89 лет. Фото: областной департамент информполитики

Общественный советник губернатора Свердловской области Вячеслав Сурганов награждён знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени. Указ подписан главой региона Евгением Куйвашевым.

Как говорится в документе, награду Вячеславу Сурганову присвоили "за особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития" Среднего Урала. Соответствующий указ будет опубликован в полной версии завтрашнего номера "Областной газеты".

Напомним, Вячеслав Сурганов стоял у истоков создания регионального Заксобрания и принимал активное участие в подготовке Устава Свердловской области. Является почётным гражданином области. Знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени получил в 2018 году.

В конце прошлого года такой же наградой отметили советника губернатора Бориса Козиненко. В этом году знак отличия II степени получил Виктор Михель — общественный советник главы региона.

Областная газета Свердловской области

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