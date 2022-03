сетевые кочевники

Рис. Максим Смагин

В выходные ко мне в друзья в соцсети «ВКонтакте» «постучались» около 40 человек. Страница моя личная, долгие годы я использовала её как хранилище фотографий, изредка заходила, за лентой не следила, аватарку последний раз обновляла пару лет назад. Аккаунт давно покрылся сетевой пылью, а тут наплыв подписчиков. Всё объясняется просто: пользователи устроили массовый исход из Instagram за считанные часы до блокировки соцсети. Разбираемся: взлетят ли блогеры на новой площадке?

Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к социальной сети Instagram на прошлой неделе, это связано с действиями компании Meta Platforms Inc. (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus). В официальном пресс-релизе ведомства говорится: «В связи с проводимой Вооружёнными силами Российской Федерации специальной военной операцией по защите ДНР и ЛНР в социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также систематически размещается информация, содержащая призывы к участию граждан на территории РФ в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием.» Instagram заблокировали в ночь на понедельник, сейчас можно зайти в свой аккаунт, но ничего опубликовать нельзя, лента новостей не обновляется. Ранее то же самое было сделано с социальной сетью Facebook.

Блог в блок

– Надо разделить сложную проблему на несколько простых составляющих, – пояснил адвокат Иван Кадочников. – У нас есть три уровня конфликта по компании Meta. На первом уровне есть внесудебная блокировка сервисов компании Meta Генпрокуратурой РФ с помощью Роскомнадзора. Всё законно и обоснованно, страдают всякие блогерки и продавцы «курсов личностного роста». На втором уровне, что происходит прямо сейчас, прокуратура обратилась в российский суд с требованием признать компанию Meta экстремистской со всеми вытекающими последствиями. Позиция прокуратуры основана на заявлении пресс-секретаря Meta Platforms Inc. Энди Стоуна о временном запрете на блокировку негативных высказываний, направленных против российских военных, и выражений ненависти в адрес россиян. На третьем уровне есть реальные сложности и проблемы: Следственный комитет возбудил против Meta Platforms Inc. дело о публичных призывах к экстремизму и содействии терроризму (ст. 280, ст. 205.1 УК РФ). И вот здесь уже любые денежные транзакции в пользу Meta Platforms Inc. после вступления решения суда в законную силу подпадают под ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (до шести лет лишения свободы). Дополнительно возможно привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное распространение символики экстремистских организаций, арест до 15 суток для граждан) за размещение эмблемы Meta Platforms Inc. Также не забываем о ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ (штраф до 2,5 тысячи рублей для граждан) за отсутствие маркировки экстремистской организации. Так что сейчас нам стоит внимательно смотреть, что решит суд по Meta Platforms Inc. И уже на основании судебного акта будем думать, как поступать.

Остаёмся в контакте

Instagram создавался для обмена фото и видео. Со временем соцсеть из фотоальбома переросла в инструмент для продаж: на площадке можно было прорекламировать свой товар или услуги, и чем больше подписчиков, тем больше возможностей у владельца аккаунта. Ссылку на свой сайт или другие площадки могли делать только те, у кого аудитория больше 10 тысяч человек. По данным, которые приводит ресурс websiterating.com, в Instagram сейчас около 500 миллионов активных пользователей в день. Россия входит в пятёрку самых активных. Блокировка соцсети заставила экстренно искать альтернативу.

«Мы восстановили мою страницу в сети «ВКонтакте», которую я не вела несколько лет. За выходные прибавилось 1,5 тысячи подписчиков, слёзы вообще, там ещё подписчиков добавлять надо, менеджеры сейчас сидят и добавляют. У нас сейчас перекачано порядка трёх-четырёх процентов от аудитории, что, конечно, очень мало. Ещё у нас давным-давно создано несколько каналов в telegram, плюс все 10 лет мы создавали и развивали свою базу клиентскую. Поэтому мы точно не пропадём, я хочу сказать всем, кто считает, что успех это про «повезло» – успех – это ежедневный титанический труд, это работа по 12–13 часов в день, поэтому те люди, которые добились успеха, – они просто повторят свой путь, вот и всё. Мы будем много работать, все выходные мы с командой разрабатывали план достижения наших целей в новых условиях», – рассказала Ксения Телешова, владелица речевого центра, на её аккаунт в Instagram подписаны 107 тысяч человек.

Блогер с более скромной аудиторией, всего 17 600 подписчиков, Марина Харина восемь лет назад променяла город на глухую деревню, об этом и рассказывала в Instagram, учила, как правильно содержать животных – в её личном подсобном хозяйстве 25 коз – и производству сыров в домашних условиях, параллельно вела онлайн-курсы об этом. За полтора года опубликовала в своём аккаунте 300 постов. Блокировка Instagram блогера-фермера расстроила несильно, на подходе окоты у коз, не до соцсетей.

«Я не переживаю, потому что не делала рекламу в блоге. Многие переживают: у них были огромные бюджеты на рекламу. Я не зарабатывала на рекламе, а монетизировалась за счёт экспертности. Поэтому мне неважно, на какой площадке себя продвигать. Тем более это не основной мой заработок. До этого у меня была страничка во «ВКонтакте», я её восстановила, пытаюсь разобраться. У них все сервисы действительно проще, рекламный кабинет очень простой, плюс очень мощная программа монетизации. Когда ты достигаешь определённого порога (количества подписчиков, времени, которое должно просуществовать сообщество), можно карточки товара поставить и сразу выставить на сайт: курс такой-то, люди кликнули и на сайт улетели. Можно вообще во «ВКонтакте» оплачивать. У них существует платёжная система. Это преимущество: через неё могут работать все граждане СНГ, у меня сейчас казахи, белорусы изгаляются, чтобы деньги перевести. Им приходится ехать в банк, через банк перечислять деньги. Теперь этого не надо будет делать», – рассказала Марина Харина.

На гребне волны

В последнее время «ВКонтакте» фиксирует резкий рост активности аудитории и количества пользователей. Социальная сеть уже объявила о крупнейшей программе поддержки блогеров в истории компании. В течение месяца, до 10 апреля, авторы контента получат 100 процентов дохода за показы рекламы. Предполагается, что за это время блогеры заработают около 600 миллионов рублей с помощью инструментов монетизации соцсети. Данные публикует пресс-служба «ВК». Об этом говорят и цифры: клипы «ВКонтакте» стали смотреть в два раза чаще, то же самое происходит и с загрузкой новых роликов. Кстати, ежегодно авторы «ВК» публикуют свыше 5,6 млрд единиц контента, включая записи в сообществах и на личных страницах, статьи, клипы, видео, аудиоматериалы и истории. По сути, сейчас «ВКонтакте» – одна из немногих площадок, доступных для пользователей. В том же TikTok временно запрещено размещение новых роликов и прямых трансляций на территории РФ. Это связано с законом о фейках о Российской армии.

Чудесные перемещения

Миллионная армия блогеров сегодня советует просто скачать или настроить VPN (виртуальную частную сеть). Эта технология используется повсеместно, К примеру, у компании есть два офиса в разных зданиях, а иногда и в разных странах – соединить локальные сети как раз и поможет VPN, это такой цифровой зашифрованный туннель. Для пользователей это выглядит так, как будто они находятся в одной сети. Но сейчас предлагается использовать виртуальные частные сети для обхода ограничений.

«Представим, что у нас есть телефон в России и какой-нибудь компьютер, который располагается, условно, в Нью-Йорке. Если мы соединим телефон в России и компьютер в Нью-Йорке этим туннелем, этой виртуальной частной сетью, то при определённых настройках можно сделать так, чтобы телефон выходил в Интернет, как будто бы он находился в Нью-Йорке. Там нет Роскомнадзора, там не работают эти блокировки, и можно будет зайти на заблокированный сайт», – рассказал Иван Михайлов, IT-специалист.

Инструкций, как настроить VPN, в Интернете масса. Но, по словам экспертов, не всё так безопасно, как кажется на первый взгляд. Арендованный сервис может быть «заражён» программами и командами, после выполнения которых часть данных попадёт в руки злоумышленников. Кроме того, VPN-сервисы нередко продают информацию рекламным компаниям.

«Они знают, какой человек на какие сайты ходит, как часто, что ищет. Это формирует достаточно подробный рекламный профиль, они его продают. Если мы говорим о тех VPN-сервисах, которые не просто настраиваются у в телефоне, а надо ещё закачать специальную программу для доступа к нему, то речь о том, что в этих программах могут быть какие-то вредоносные вирусы, которые смогут красть у вас деньги, попытаются получить доступ к банковским приложениям и так далее», – подчеркнул Иван Михайлов.

Фирмы, которые предоставляют услуги VPN-сервисов, должны соблюдать ограничения Роскомнадзора, это требование законодательства. Компании тоже обязаны блокировать запрещённые в России сайты, в противном случае они будут сами заблокированы на территории Российской Федерации. Соответственно, может возникнуть такая ситуация: пользователь купил VPN-сервис, а попасть на заблокированный сайт не может, потому что сервис законопослушный. Либо VPN-сервис пускает на запрещённые ресурсы, но в этом случае он проработает недолго, его самого заблокируют, а в итоге пользователь останется и без денег, и без доступа к запрещённому контенту.

«Узнать, что вы ходите в Instagram достаточно сложно, если вы используете VPN-шифрование, но узнать, что вы пользуетесь VPN, достаточно легко, – говорит Иван Михайлов. – Другой вопрос: нет каких-то способов отличить – легально вы пользуетесь им или нет. Может, вы просто работаете из дома, и вам доступ к корпоративной системе нужен. Но то, что у вас открыт VPN куда-то за границу, узнать можно и, соответственно, сделать какие-то выводы».