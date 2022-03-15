Туристы из Берёзовского не могут вернуться из Египта

Конкретных сроков вывоза березовчан из Египта пока нет. Фото: Галина Соловьёва

Жители Берёзовского ГО (Свердловская область) не могут вылететь из Египта. Домой они должны были вернуться ещё на прошлой неделе.

Создатель кружка по велотуризму и волонтёр проекта "Белая трость" (организация развития общественно полезной активности, основанная людьми с нарушениями зрения) Надежда Токарева рассказала о своей ситуации. По словам женщины, она и её друг не могут вернуться из турпоездки уже несколько дней.

"Мы в Египте уже 10-й день, обратно должны были вернуться 11 марта. Как раз с этого дня из России в Египет не прилетали самолёты. Мы очень переживали, где же будем жить. Гид поселила нас сначала в трехзвёздочный отель, а потом и вовсе в пяти. Мы очень удивились. За проживание и питание денег с нас не взяли", — передаёт слова Надежды пресс-служба администрации Берёзовского.

Отмечается, что завтра свердловчан перевезут в другой отель, где они смогут пробыть до 19 марта (суббота). По датам отлёта ничего неизвестно.

Ранее "Областная газета" писала о туристах из Екатеринбурга, которые застряли в Турции. По последним данным, домой они отправятся уже завтра, 16 марта. Вместе с ними полетят ребята из Казани, рейс будет совмещённым.