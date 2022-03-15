Свердловчанка оплатила 32 штрафа ГИБДД, чтобы не лишиться Mercedes-Benz

Арест Mercedes-Benz побудил кировградку погасить задолженность на сумму более 46 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Жительница Кировградского городского округа накопила долги по штрафам ГИБДД и услугам ЖКХ. При этом в собственности у неё имеются автомобили марки Mercedes-Benz и Porsche Cayenne.

По данным пресс-службы ГУФССП России по Свердловской области, в отношении свердловчанки было возбуждено 33 исполнительных производства. 32 из них — штрафы ГИБДД на общую сумму 23,5 тысячи рублей, ещё один — задолженность по ЖКХ (свыше 13,9 тысячи рублей). Кроме того, женщина должна была заплатить исполнительский сбор в размере 9 тысяч рублей.

Чтобы кировградка погасила долг, судебный пристав арестовал Mercedes-Benz. Это сработало, спустя два часа должница оплатила всё. Арест с автотранспортного средства снят. Исполнительное производство окончено.