На борьбу с паводками и лесными пожарами в Свердловской области выделено 464 млн рублей

В зоне половодья может оказаться 12 муниципалитетов. Фото: Алексей Кунилов/Галина Соловьёва

Свердловская область готовится к весенним паводкам и пожароопасному сезону. Для борьбы и ликвидации ЧС в регион направят 160 млн рублей и 304 млн рублей соответственно.

В ходе совещания по подготовке к сезону паводков и природных пожаров, в котором участвовали руководители уральских регионов, полпред президента России в УрФО Владимир Якушев заявил о важности "обеспечить бесперебойную работу систем оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях, предусмотреть необходимое количество личного состава и техники спасательных формирований". Он также отметил, что главы регионов и оперативные службы должны быть готовы к любому развитию ситуации.

По данным губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, традиционно вскрытие рек в регионе происходит с 8 по 27 апреля. Чуть позже — в северных районах. Превышение нормы ожидается только в бассейнах рек Ивдель и Сосьва. В зоне половодья может оказаться 12 муниципалитетов. В связи с этим запланирован завоз продуктов питания и товаров первой необходимости общим объёмом более 72 тонн.

"У нас есть чёткая картина, какие населённые пункты, мостовые сооружения и участки автодорог могут оказаться в зоне подтопления. <...> На организацию противопаводковых мероприятий и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений муниципалитетам в виде дотаций предусмотрено около 160 миллионов рублей. К работе по борьбе и ликвидации последствий паводков готовы более 11 тысяч человек и свыше четырёх тысяч единиц техники, в том числе авиационной", — сказал глава Среднего Урала.

Кроме того, в области идёт подготовка к пожароопасному сезону. В этом году на выполнение мероприятий по охране лесов от огня предусмотрено 304 миллиона рублей из бюджетов различных уровней. К борьбе с ЧС готовы 4,5 тысячи человек, свыше 9 тысяч единиц оборудования и почти 2 тысячи единиц техники. При необходимости могут быть привлечены ещё 2,6 тысячи человек.