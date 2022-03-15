Глава Союза десантников в Каменске-Уральском: "Мы идём правильным путём"

Владимир Давыдов поделился размышлениями о необходимости проведения спецоперации на Украине. Фото: Александр Зайцев

Председатель Каменск-Уральского отделения Союза десантников Владимир Давыдов поделился размышлениями о необходимости проведения спецоперации на Украине:

"Исходя из переговоров, мы понимаем, что смысла разговаривать с руководством Украины нет. Конечно, будут предоставлены гуманитарные коридоры, чтобы действительно мирные жители могли выйти. Мы знаем, что нацисты препятствуют выходу мирных жителей. Так или иначе, изначально были приложены все усилия для того, чтобы вывести мирных жителей, а тем, кто останется, придётся просидеть в подвалах, чтобы сберечь свои жизни".

Владимир Давыдов также оценил перспективы позитивного развития ситуации на Украине в ближайшее время:

"Я считаю, что избежать данной спецоперации было невозможно, нужно было действовать на опережение, так, как поступил у нас президент Российской Федерации. Сами понимаете: лучше идти вперёд, лучше атаковать, чем обороняться. Мы прекрасно понимаем и знаем о том, что в планах в ВСУ. У националистических батальонов цель была захватить Донецкую, Луганскую область, двигаться на Крым. Ну а дальше уже бы пришлось России отвечать в любом случае. Так что мы сейчас, в настоящее время, идём правильным путём. Я думаю, что ещё немного и всё закончится. И будем отмечать Победу данной спецоперации на Украине. Национализм полностью искоренится. Наши братья-украинцы будут жить в мире и согласии".