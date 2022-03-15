Сотрудника "Уральских локомотивов" наградили за заслуги перед Свердловской областью

Региональным знаком отличия награждён Виталий Брексон. Фото: Павел Ворожцов

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев отметил работу первого заместителя гендиректора по технологической политике ООО "Уральские локомотивы" Виталия Брексона. Он награждён региональным знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени.

Виталий Брексон награждён "за особые заслуги в сфере социально-экономического развития области", говорится в указе. Документ опубликован на официальном интернет-портале региона.

Добавим, 11 марта губернатор принял участие в презентации грузового электровоза нового поколения "Уральских локомотивов" — 3ЭС8. Эту разработку уральских машиностроителей Евгений Куйвашев назвал ярким примером импортозамещения.