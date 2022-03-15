Тот ещё подарочек

Большинство западных компаний утверждает, что они не прекратили свою деятельность в России, а лишь приостановили. Фото: Павел Ворожцов

Главная проблема, которая сейчас волнует потребителей, – это даже не закрывшиеся магазины. Уральцев больше беспокоит, куда деть подарочные карты. У многих на руках остались нереализованные сертификаты номиналом в несколько тысяч или десятков тысяч рублей. Корреспондент «ОГ» Татьяна БУРОВА разбиралась, как обменять их на товар или деньги.

Обхожу сайты популярных компаний. Немецкая компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas, торгующие одеждой шведская H&M и испанская Zara опубликовали на своих официальных порталах объявление о временной приостановке работы, там же есть информация о сертификатах.

Пройдя по ссылкам, выясняю, что срок действия подарочных карт H&M, который ограничен периодом с 3 марта по 15 мая 2022 года, будет продлён до 31 мая 2022 года. Adidas сообщает, что все подарочные сертификаты действительны и могут быть использованы в течение трёх лет. Шведская ИКЕА информирует, что срок действия подарочных карт, карт возврата и скидочных ваучеров продлён на 6 месяцев.

На сайте популярной у молодёжи Zara о подарочных картах ни слова, в службе поддержки по телефону сообщают:

– Наша подарочная карта действительна в течение трёх лет, – рассказала консультант Наталья. – Если на момент открытия магазина её срок будет подходить к концу, его продлят на 30 дней.

Дайте время

В общем, никто не предлагает сделавшим предоплату вернуть деньги. Все просят подождать, и к просьбам покупатели пока прислушиваются. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в последние дни поступает много звонков с вопросом, как быть с подарочными картами, но жалоб на невозврат денег пока не было. Видимо, люди выжидают.

– Каждая иностранная компания действует в силу своей лояльности и понимания ответственности перед покупателями, – говорит кандидат технических наук, доцент кафедры логистики и коммерции Уральского государственного экономического университета Светлана Царегородцева. – К примеру, несколько наших преподавателей пришли в ИКЕА в последний день работы. Поинтересовались у консультантов, что делать с нереализованными сертификатами. Их попросили подождать, а после закрытия всем выплатили сумму, соответствующую стоимости подарочной карты. Другие компании, насколько знаю, замораживают сертификаты.

Светлана Царегородцева добавила, что санкционное противостояние – процесс непростой, но со временем всё успокоится, и торговля постепенно возобновится. Никто не захочет потерять такой большой рынок, как российский.

Советуют не суетиться и юристы.

– В последние дни к нам постоянно обращаются обладатели подарочных сертификатов, – говорит руководитель Екатеринбургского общества защиты прав потребителей Елена Зубковская. – Фирмы, которые приостановили торговлю, деньги не возвращают и приобрести товар не дают возможности. Правда, они обещают сделать это после возобновления работы. Формально можно написать претензию о возврате средств на подарочной карте. Но мы не советуем это делать. Лучше переждать.

Можно наличными

Требовать своё сейчас или подождать, когда сами отдадут, – решать придётся каждому самостоятельно. С одной стороны, возиться неохота. С другой, есть риск, что цены поднимут, и сертификат обесценится. Есть и ещё вариант: вдруг магазины, реальные и виртуальные, не откроют?

– Про «вдруг не откроют»: потребитель должен сам решить, согласен ли он ждать, когда ему предоставят возможность обменять подарочную карту на товар, или хочет забрать деньги уже сейчас, – ответили в областном Роспотребнадзоре.

И объяснили, что закон позволяет обналичить подарок. Причем по такого рода делам уже наработана приличная судебная практика. И хотя решения, постановления и определения принимались в досанкционную пору, своей актуальности они не утратили.

– В своём желании удерживать денежные средства потребителей некоторые продавцы дошли до Верховного Суда Российской Федерации, однако высшая судебная инстанция поддержала Роспотребнадзор и признала право потребителя на возврат денежных средств за ранее приобретённый подарочный сертификат (карту), – объясняет начальник консультационного центра для потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Ирина Короленко.

По мнению Верховного суда, приобретение подарочной карты аналогично внесению аванса, дающего право на покупку товара в будущем. А аванс, по закону, не может быть удержан продавцом. Так что любой желающий может требовать с фирмы, приостановившей свою работу, возврата денежной суммы, эквивалентной стоимости подарочной карты. И не надо переживать, что срок действия карты истечет. Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, судебной практикой признан незаконным выпуск подарочных сертификатов со сроками действия. Все карты являются бессрочными.

По состоянию на 15 марта свою деятельность в России прекратили более 400 иностранных компаний. Фото: Павел Ворожцов

Как обналичить карту

Многие фирмы, несмотря на приостановку торговли, сохранили службы сервиса, куда можно обратиться с просьбой вернуть деньги за подарочные карты. Если оперативно решить этот вопрос не удаётся, то заявление об отказе от подарочной карты с требованием вернуть неиспользованные средства можно направить на электронную почту компании или заказным письмом. Найти нужный адрес можно на сайте компании либо в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц – https://egrul.nalog.ru/index.html.

Важно иметь в виду, что закон предписывает указывать в ЕГРЮЛ подлинный адрес юрлица, которое само в ответе за получение важных сообщений, в частности претензий потребителей. И вся корреспонденция, доставленная по данному адресу, считается полученной, даже если юридическое лицо там не находится.

Если требования вернуть деньги за подарочную карту фирма удовлетворить откажется, придётся обращаться в суд. Объяснить, как это сделать, какие доказательства представить, помочь составить исковое заявление могут в территориальном органе Роспотребнадзора.

– Организации по защите прав потребителей, муниципальные органы по защите прав потребителей могут подать иск в суд от неопределённого круга лиц, – объясняет адвокат Елена Товстокор. – По ходатайству этих организаций подать подобный иск может прокурор.

Образец заявления, который можно скачать и заполнить самостоятельно. Его нам предоставили в областном управлении Роспотребнадзора.

Лучше подстраховаться

Наверняка многие согласны подождать открытия любимых магазинов, чтобы использовать подарочную карту. Но возникает вопрос, насколько надёжны размещённые на сайте обещания? Вдруг магазины не откроют, интернет-торговлю не возобновят, а информацию с сайта удалят? Как доказать, что обещали продлить срок действия подарочной карты?

– Для этого можно обратиться к любому нотариусу с просьбой заверить интернет-страницы сайта, на которой размещена информация о продлении подарочных карт и сертификатов, – говорит член правления Нотариальной палаты Свердловской области Ольга Филиппова. – Нотариус произведёт осмотр указанных страниц, осуществит распечатку текстовой информации или изображений сайта, составит протокол осмотра. Если страница сайта на иностранном языке, нотариус привлекает дипломированного переводчика, свидетельствует подлинность его подписи.

Данный протокол, как подчеркнула нотариус, имеет доказательственную силу, обеспечивает возможность сохранения информации для использования её в будущем судебном процессе.

– Но суды и простой скрин сайта принимают, – уточняет адвокат, член Свердловской областной коллегии адвокатов Елена Товстокор. – Ведь услуги нотариуса дорогие, не всем по карману.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ В процессе сбора информации для материала выяснилось, что подтвердились не все сообщения в СМИ о закрытии иностранных фирм. Продолжают работать магазины строительных материалов и хозяйственных товаров «ОБИ» и Leroy Merlin, косметики «Рив Гош». – Мы работаем, закрываться не планируем, за подарочные карты не переживайте, – заверили журналиста «ОГ» в службе поддержки этих компаний.

ВАЖНО 8 800 555–49–43 — бесплатный телефон всероссийской горячей линии по защите прав потребителей, пострадавших от действий иностранных компаний, которые в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с потребителями.

ССЫЛКИ В ПОМОЩЬ Определение Верховного Суда РФ от 27.12.2018 №305-АД18–18522 по делу №А40–202419/2017 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 13.10.2015 №57-КГ15–7 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 25.12.2014 №305-КГ14–1498.