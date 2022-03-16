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Общество
16 марта 2022, 09:57

В России сайты арбитражных судов атаковали хакеры

скрин сайта Арбитражного суда Свердловской области

"Областная газета" попыталась зайти на сайт Арбитражного суда Свердловской области. Фото: скрин сайта

Сайты арбитражных судов России подверглись хакерской атаке. На работу судов это не повлияло.

"Взломаны заглавные страницы сайтов, на рабочий процесс суда это не повлияло. Картотека находится в рабочем состоянии", — сообщила "Интерфаксу" представитель Арбитражного суда Амурской области Елена Горлова. Она отметила, что такая ситуация отмечается во многих регионах Дальнего Востока. Не затронут, по её данным, только сайт Камчатки.

Информацию о хакерской атаке РИА Новостям подтвердила пресс-секретарь Арбитражного суда Приморского края Инга Сорокина. Она рассказала, что на страницах судов были опубликованы сообщения, связанные с украинской ситуацией.

"Областная газета" попыталась зайти на сайт Арбитражного суда Свердловской области. Однако высветилась надпись "Не удаётся получить доступ к сайту".

Областная газета Свердловской области

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