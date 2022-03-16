Роскачество посоветовало перенести переписки с зарубежных сервисов

В случае блокировки зарубежных сервисов данные могут быть утеряны. Фото: Владимир Мартьянов

Роскачество рекомендовало гражданам перейти на отечественные облачные и почтовые сервисы, чтобы не потерять личные данные.

В институте рекомендовали перейти на отечественные почтовые сервисы и перенести все свои письма на случай потери доступа к зарубежным платформам. Для этого необходимо настроить или сборщик почты на ящике, куда следует переместить письма с других аккаунтов, или экспортировать нужные данные.

"Российские компании используют отечественные хостинги, где информация пользователей находится в облачном хранилище. Именно российские сервисы несут ответственность за сохранность данных. Российские облака защищают персональные данные не хуже иностранных сервисов, соблюдая все уровни защиты, согласно международным требованиям безопасности", — цитирует руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Бодрова ТАСС.

Кроме того, институт рекомендует вручную или с помощью сторонних приложений перенести на смартфон, жёсткий диск компьютера и ноутбука или в облако данные из облачных хранилищ Google и Apple. Скопировать данные Роскачество посоветовало и из WhatsApp — существует возможность перенести все переписки в Telegram. Это можно сделать в текстовом и полном режимах. В первом случае сохранятся только чаты в WhatsApp, во втором — не только текст, но и все медиафайлы. В самом WhatsApp нужно выбрать нужный чат, затем опцию "Экспорт чата" и во вкладке "Поделиться" выбрать Telegram.

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