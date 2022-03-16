Власти Екатеринбурга работают над расселением 138 аварийных домов

Сейчас в городе 180 аварийных жилых домов, из которых 42 расселены. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге сносу подлежит порядка 100 тысяч квадратных метров жилья, официально признанного аварийным. Несмотря на непростые условия, градоначальником принято решение продолжать работу по расселению граждан.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил замглавы уральской столицы Владимир Гейко. По его данным, за 2021 год в городе расселили порядка 81 семьи нанимателей и 226 собственников. Им было предоставлено около 11 тысяч "квадратов". Для сравнения в 2020 году — 9,5 тыс. "квадратов". Темпы нарастают. Вместе с тем ежегодно увеличивается объём ветхого жилья.

Сейчас в городе 180 аварийных жилых домов. 42 из них расселены, ещё по 138 домам работа продолжается. При расселении нанимателям предоставляется жильё не меньшей площади, чем то, которое у них было. Собственники получают полную выкупную стоимость. За три года на переселение екатеринбуржцев было потрачено 435 млн рублей.

Владимир Гейко также напомнил, что расселение носит "заявительный характер".

Читайте также:

В Екатеринбурге утвердили параметры комплексного развития двух кварталов.

В Свердловской области утвердили требования к жилью для переезда в рамках проекта КРТ.