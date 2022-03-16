Свердловчан предупредили о новом виде мошенничества

Узнать о долгах можно на официальном сайте федеральной службы своего региона. Фото: скрин официального сайта ГУ ФССП России по Свердловской области

На электронные почты жителей Свердловской области начали приходить письма от якобы Управления ФССП РФ. В них сообщается о задолженности.

Мошенники предупреждают свердловчан о блокировке банковских счетов и требуют погасить задолженность. Письмо также содержит кнопку "оплатить".

В ГУ ФССП России по Свердловской области заявили, что не уведомляют должников по электронной почте. Узнать о долгах можно на официальном сайте федеральной службы своего региона или через сайт госуслуг в личном кабинете.

"Будьте бдительны, мошенники используют символику и профессиональные термины ведомства, угрожая арестом банковских счетов, имущества и "штрафными санкциями с повышенным коэффициентом", а также "внесением Ваших данных в федеральный реестр недобросовестных плательщиков", — говорится в сообщении.

Читайте также:

В Нижнем Тагиле мошенники похитили более 600 тысяч рублей у пенсионеров.