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Общество
16 марта 2022, 16:45

Свердловчан предупредили о новом виде мошенничества

сайт ГУ ФССП России по Свердловской области

Узнать о долгах можно на официальном сайте федеральной службы своего региона. Фото: скрин официального сайта ГУ ФССП России по Свердловской области

На электронные почты жителей Свердловской области начали приходить письма от якобы Управления ФССП РФ. В них сообщается о задолженности.

Мошенники предупреждают свердловчан о блокировке банковских счетов и требуют погасить задолженность. Письмо также содержит кнопку "оплатить".

В ГУ ФССП России по Свердловской области заявили, что не уведомляют должников по электронной почте. Узнать о долгах можно на официальном сайте федеральной службы своего региона или через сайт госуслуг в личном кабинете.

"Будьте бдительны, мошенники используют символику и профессиональные термины ведомства, угрожая арестом банковских счетов, имущества и "штрафными санкциями с повышенным коэффициентом", а также "внесением Ваших данных в федеральный реестр недобросовестных плательщиков", — говорится в сообщении.

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Областная газета Свердловской области

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