Более 10 тонн гумпомощи для жителей Донбасса отправили из Екатеринбурга

Это уже четвёртая машина, которая ушла с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик. Фото: департамент информполтики Свердловской области

Сегодня из Екатеринбурга выехала фура с очередной партией гуманитарной помощи. В этот раз для жителей Донецкой и Луганской народных республик собрали и направили более 10 тонн товаров — продукты первой необходимости, средства личной гигиены, бытовая техника.

Первый заместитель секретаря реготделения "Единой России" Виктор Шептий заявил: "Такие рейсы будут ещё. Мы видим, как развиваются события: открываются гуманитарные коридоры, и людей, нуждающихся в нашей помощи, становится всё больше. И мы им обязательно поможем".

Как сообщили в областном департаменте информполитики, приём гумпомощи продолжается в круглосуточном режиме. Формировать гуманитарный груз ежедневно помогают от 30 до 50 добровольцев из разных общественных организаций.

"Как только мне предложили прийти на помощь, сразу же согласился. Для меня это очень важно. Совмещаю эту работу с учёбой: сейчас пишу диплом, хожу на практику, а до или после учёбы помогаю в пункте гуманитарной помощи", — рассказал волонтёр регионального отделения "Российского Красного креста" Дмитрий Тарасов.

Напомним, в начале недели из столицы Урала отправилась третья фура с гуманитарной помощью. Груз общей массой 11 тонн будет доставлен в распределительный центр в Белгороде.

Добавим, в Екатеринбурге открыты три пункта приёма вещей для беженцев: в Доме народов Урала по адресу ул. 8 Марта, 33а, на базе Дома добровольцев по адресу ул. Крылова, 2, а также на базе регионального исполкома ОНФ на ул. Хохрякова, 9.