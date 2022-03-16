В России хотят запустить Россграм

Разработчики проекта готовы к запуску уже с 28 марта. Фото: Алексей Кунилов

На территории РФ может заработать аналог заблокированной на территории РФ социальной сети Instagram — Россграм. Разработчики проекта готовы к запуску уже с 28 марта.

По информации авторов проекта, аналог зарубежной сети будет обладать привычным интерфейсом и функционалом. Приложение будет доступно на операционных системах Android и iOS. 28 марта планируется открыть доступ для топ-блогеров и партнёров, а с апреля — для всех пользователей, сообщают разработчики в сети "ВКонтакте".

Основали проект сокурсник Павла Дурова, маркетолог Александр Зобов и предприниматель Кирилл Филимонов.

Напомним, в ночь на 14 марта в России заблокировали Instagram. Пользователям стали недоступны страницы друг друга и мессенджер соцсети. Ранее Роскомнадзор заявил об ограничении доступа к Instagram по требованию Генпрокуратуры из-за распространения в соцсети призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян.