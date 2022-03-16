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16 марта 2022, 15:55

Россиянам с 1 апреля проиндексируют пенсии

пенсионное удостоверение

С 1 января были проиндексированы выплаты для неработающих пенсионеров. Фото: Владимир Мартьянов

С 1 апреля социальные пенсии россиян вырастут на 7,7 %. В начале года на 8,6 % были проиндексированы страховые пенсии неработающих граждан.

Как говорится на сайте ПФР: "Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2022 года на 7,7 % с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год". 

Ранее "Областная газета" сообщала, что президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6 % с 1 января 2022 года. В среднем прибавка к пенсии по стране составила около 1,5 тыс. рублей. Подробности здесь.

  • Страховая (трудовая) пенсия — зависит от трудового стажа, возраста и наличия иждивенцев. Средний размер — 17,5 тысяч рублей.
  • Социальная пенсия — выплачивается льготникам. Размер зависит от льготной категории.

8–800–600-03–89 и (343) 286–78–01 — телефоны горячей линии свердловского отделения ПФР, где можно получить более подробную информацию о пенсионном обеспечении.

Об индексации пенсии мы также рассказывали в статье "Обратная сила закона".

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В Свердловской области продолжают трудиться более 20 % пенсионеров.

Областная газета Свердловской области

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