Темы дня

Общество
16 марта 2022, 17:35

Количество просмотров клипов "ВКонтакте" за сутки выросло до 715 млн

  Юлия Пастух
Смартфон в руке

На 369 % увеличилось количество созданных за 7 дней сообществ. Фото: Владимир Мартьянов

Пресс-служба социальной сети "ВКонтакте" зафиксировала суточные рекорды активности в клипах и историях: 715 млн и 200 млн.

За сутки 14 марта пользователи посмотрели ролики более 715 млн раз — это на 19 % больше предыдущего рекорда за 10 марта. Люди также активно размещают контент: авторы опубликовали на платформе в 10 раз больше клипов, чем в среднем за предыдущий месяц.

В эти же 24 часа было опубликовано на 95 % больше историй, чем неделей ранее. Количество авторов историй увеличилось на 71 %, а просмотры выросли более чем в 2 раза — на 132 %. Наряду с этим, более чем в 4 раза (на 369 %) увеличилось количество созданных за 7 дней сообществ (по сравнению со средним недельным показателем).

Рекордные показатели представители соцсети связывают как с приходом новых пользователей с других платформ, так и с ростом активности авторов, уже давно публикующих контент. Кроме того, с запущенной в сети платформой, дающей возможность всем авторам претендовать на выплаты из общего бюджета 100 миллионов рублей.

Отмечается также, что "ВКонтакте" запустила крупнейшую программу поддержки блогеров в истории компании, которая позволяет авторам получить максимум дохода от инструментов монетизации.

Напомним, 7 марта представители социальной сети "ВКонтакте" заявили о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в "Клипах". Сервис заинтересовал авторов контента с других платформ.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.03.2022, 18:36 / Общество
Не сбавляя скорости: отключение точки LINX в Лондоне не повлияет на российский интернет
16.03.2022, 18:34 / Общество
В Екатеринбурге почти на месяц перекроют две улицы
16.03.2022, 18:00 / Спорт
В Екатеринбурге стартовал детский турнир по быстрым шахматам на Кубок губернатора
16.03.2022, 17:35 / Общество
Количество просмотров клипов "ВКонтакте" за сутки выросло до 715 млн
16.03.2022, 17:30 / Общество
Представитель АСИ рассказал о плюсах периода "турбулентности" для предпринимателей