Количество просмотров клипов "ВКонтакте" за сутки выросло до 715 млн

На 369 % увеличилось количество созданных за 7 дней сообществ. Фото: Владимир Мартьянов

Пресс-служба социальной сети "ВКонтакте" зафиксировала суточные рекорды активности в клипах и историях: 715 млн и 200 млн.

За сутки 14 марта пользователи посмотрели ролики более 715 млн раз — это на 19 % больше предыдущего рекорда за 10 марта. Люди также активно размещают контент: авторы опубликовали на платформе в 10 раз больше клипов, чем в среднем за предыдущий месяц.

В эти же 24 часа было опубликовано на 95 % больше историй, чем неделей ранее. Количество авторов историй увеличилось на 71 %, а просмотры выросли более чем в 2 раза — на 132 %. Наряду с этим, более чем в 4 раза (на 369 %) увеличилось количество созданных за 7 дней сообществ (по сравнению со средним недельным показателем).

Рекордные показатели представители соцсети связывают как с приходом новых пользователей с других платформ, так и с ростом активности авторов, уже давно публикующих контент. Кроме того, с запущенной в сети платформой, дающей возможность всем авторам претендовать на выплаты из общего бюджета 100 миллионов рублей.

Отмечается также, что "ВКонтакте" запустила крупнейшую программу поддержки блогеров в истории компании, которая позволяет авторам получить максимум дохода от инструментов монетизации.

Напомним, 7 марта представители социальной сети "ВКонтакте" заявили о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в "Клипах". Сервис заинтересовал авторов контента с других платформ.