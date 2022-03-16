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16 марта 2022, 17:12

Евгения Куйвашева поздравил с днём рождения президент России

Евгений Куйвашев

В департаменте информполитики региона отметили, что главу Среднего Урала поздравляют весь день. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 16 марта отмечает своё 51-летие. С днём рождения главу Среднего Урала поздравил президент России Владимир Путин.

О звонке главы государства свердловскому губернатору утром 16 марта сообщают уральские СМИ. В департаменте информполитики региона отметили, что главу Среднего Урала поздравляют весь день.

"Евгения Владимировича поздравляют руководители государства, коллеги — главы регионов, депутатский корпус, представители предпринимательского сообщества, общественные деятели, а также жители Свердловской области", — рассказала "Областной газете" пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина.

Отметим, что в сегодняшнем номере "ОГ" были опубликованы поздравления Евгению Куйвашеву от председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, а также от основателя арт-группы "Хор Турецкого" Михаила Турецкого.

Областная газета Свердловской области

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