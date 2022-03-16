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16 марта 2022, 17:30

Представитель АСИ рассказал о плюсах периода "турбулентности" для предпринимателей

  Юлия Пастух
ТОП-клуб АСИ

По словам эксперта, в период турбулентности тот, кто проявит свои предпринимательские инстинкты и способности, будет в выигрыше. Фото: Павел Ворожцов

Общественный представитель Агентства стратегических инициатив по Свердловской области в направлении "Предпринимательство и технологии" Олег Мошкарёв оценил шансы развития регионального бизнеса в условиях сложившейся экономической ситуации.

"Я думаю, что давление, которое осуществляется извне на нашу экономику, можно квалифицировать, в какой-то части, как экономический кризис. Потому что кризис – это не только спад активности, не только препятствия. Но как раз здесь и сейчас открываются уникальные ниши. И предприниматели, с которыми я общаюсь, об этом говорят: можно сейчас начинать производить продукцию. Это время, когда нужно начинать новые проекты. Время оцепенения, "замри", "посмотри, что происходит", оно, наверное, уже прошло", – пояснил Олег Мошкарёв.

Представитель АСИ также отметил, что в настоящее время можно сделать множество сервисов в сфере IT, а любой процесс — оцифровать. Говоря о сфере промышленности, эксперт отметил, что на Урале есть предприятия, которые могут делать высокоточную продукцию, в том числе токарную. Это позволит поддерживать собственную базу и заменять детали, узлы и агрегаты, которые были импортными.

"Мы понимаем, что будет определённая турбулентность. И в этой турбулентности тот, кто проявит свои предпринимательские инстинкты, предпринимательские способности, будет в выигрыше. Это в какой-то мере аналог 1990-х годов, когда вообще ничего не было, и те, кто двигался, что-то делал, ошибался, но создавал продукт, так или иначе пробивались", — добавил Олег Мошкарёв.

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Областная газета Свердловской области

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